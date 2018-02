Sobe para quatro o número de mortes provocadas pelo temporal no Rio

Uma criança morreu hoje, 15, devido ao desabamento em uma casa em Quintino, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. O menino, cuja idade não foi informada pelo Corpo de Bombeiros, foi levado para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiu aos ferimentos.

Ele foi a quarta pessoa a vida com as chuvas desta madrugada na cidade do Rio. Além dele, um homem de 54 anos e uma mulher de 62 anos também morreram em um desabamento de casa, no bairro de Quintino, na zona norte.

Um policial militar de 48 anos foi morto em Realengo, quando uma árvore caiu sobre o carro em que a vítima estava.

Fonte: Agência Brasil