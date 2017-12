Ocupação hoteleira para o Réveillon carioca já ultrapassa 80%

A média geral de ocupação hoteleira para o Réveillon na cidade do Rio de Janeiro já ultrapassou 80%, deixando para trás os 64,15% registrados em igual período do ano passado. É o que revela pesquisa prévia atualizada sobre a reserva de quartos nos hotéis da capital fluminense para o período de 30 de dezembro deste ano a 1º de janeiro de 2018, divulgada nesta terça-feira, 19, pela Associação da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro.

Segundo a entidade, houve um salto de 11 pontos percentuais em comparação à terceira prévia, elaborada em 23 de novembro passado, de 72% para 83%. O destaque ocorreu na região da Barra da Tijuca e São Conrado, que subiu de 57% para 81%.

Em Copacabana e Leme, os hotéis já registram ocupação de 92%. Leblon e Ipanema (de 89% para 88%) e Botafogo e Flamengo (de 89% para 86%) mostram queda nas reservas de leitos.

A região central do Rio de Janeiro viu a ocupação hoteleira crescer de 52% na prévia anterior, para 65% agora, aumento de 13 pontos percentuais. A associação informou ainda que a expectativa para o Réveillon é atingir índice de ocupação próximo de 95%, contra cerca de 85% observados durante a festa de passagem de ano em 2016.

Entre os turistas nacionais esperados para o Réveillon, os paulistas estão na liderança, seguidos de mineiros. Por outro lado, argentinos e chilenos estão à frente em termos de procedência internacional.

Fonte: Agência Brasil