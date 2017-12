MEC libera recursos para Hospital do Fundão e alojamento estudantil da UFRJ

O Ministério da Educação (MEC) liberou nessa quarta-feira, 13, uma verba de R$8,6 milhões para a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O ministro da Educação, Mendonça Filho, recebeu o reitor da universidade, Roberto Leher, e anunciou a liberação do dinheiro. De acordo com o ministro, “esses recursos demonstram nosso compromisso no custeio e manutenção das universidades brasileiras".

Do total, R$4,6 milhões vão para o custeio do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, conhecido como o Hospital do Fundão. A unidade funciona como hospital escola da UFRJ e é referência no tratamento de várias doenças e no treinamento de novos médicos.

O reitor explicou ainda que os R$4 milhões para o Hospital do Fundão serão usados, basicamente, para complementar o pagamento de trabalhadores não concursados, chamados de extraquadro, e que ainda permanecem no hospital. “Esse recurso vai possibilitar a manutenção do funcionamento de um grande hospital universitário, que é o Hospital do Fundão, uma referência no Brasil inteiro em termos de alta complexidade”, avaliou Leher.

ALOJAMENTOS

Outros R$4 milhões serão destinados à construção de módulos pré-moldados para uma residência estudantil. Em agosto deste ano, após um incêndio, um alojamento da UFRJ teve as instalações destruídas. O reitor da universidade afirmou que essa verba vai possibilitar que 540 estudantes sejam beneficiados e é muito importante para assegurar a permanência dos alunos que habitavam a moradia onde ocorreu o incêndio.

“Foi uma situação muito dura para a universidade e os estudantes que moravam ali ficaram desabrigados. Desde então, nós estamos buscando soluções emergenciais e uma das alternativas que encontramos foi justamente a aquisição de módulos habitacionais, pré-moldados, que serão viabilizados com esses recursos que o MEC liberou”. O reitor lembrou que esses pré-moldados são feitos com a expectativa de duração de aproximadamente 10 anos.

