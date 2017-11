Gabarito do Encceja Nacional é divulgado até 1º de dezembro

Os candidatos que realizaram o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para residentes no Brasil (Encceja) vão poder conferir o gabarito da prova até o dia 1º de dezembro. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do total de inscritos, 481.887 (40,3%) compareceram às provas no período matutino, e 534.447 (43,1%) no período vespertino.

O exame vai atestar a proficiência no Ensino Médio de quem atingir pelo menos 100 pontos em cada área do conhecimento: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes e Educação Física no Ensino Fundamental e de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias. Além disso, a nota mínima na redação deve ter sido de cinco pontos.

O Encceja também é aplicado para brasileiros que vivem no exterior e para a População Privada de Liberdade (PPL) e é destinado à obtenção de certificado do ensino fundamental ou médio. Ao todo, para o Encceja Nacional, 1,5 milhão de pessoas se inscreveram.

Fonte: Portal Brasil