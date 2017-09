Papa Francisco se machuca ao cumprimentar fiéis na Colômbia

O Papa Francisco explicou nesta segunda-feira, 11, que machucou seu rosto no vidro do papamóvel, justificando a ferida com a qual apareceu durante sua viagem à cidade de Cartagena das Índias, na Colômbia. "Abaixei para cumprimentar as crianças e não vi o vidro. Pum!", disse o líder católico, aos 80 anos, em uma conversa com jornalistas dentro do avião papal, enquanto voltava para Roma, após uma visita de cinco dias pela Colômbia.

Francisco tinha preocupado a imprensa internacional ao aparecer com um ferimento perto do olho esquerdo, com um corte e um hematoma. No avião que o levou de volta para Itália, o Papa explicou o ocorrido e afastou dúvidas sobre um possível incidente mais sério ou alguma agressão vinda do público.

Logo após se ferir no vidro do papamóvel, Francisco recebeu o apoio de um segurança, que lhe ofereceu um lenço para limpar o sangue dos olhos. A roupa branca do Papa também ficou manchada com gotas de sangue. Francisco, no entanto, continuou sua visita como se nada tivesse ocorrido. Com informações da Ansa.

Fonte: Da redação/ Colaboração