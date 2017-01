Cinco oportunidades para ingressar em uma faculdade de arquitetura

Se você tem vocação para arquitetura, essa semana pode ser uma divisora de águas na sua vida: cinco faculdades de Juiz de Fora estão com inscrições abertas para o vestibular, e os cursos começam já em fevereiro!



Mercado de trabalho



O campo da arquitetura e construção teve um grande boom no final da década passada. Entretanto, nos últimos anos essa grande demanda diminui de forma significativa.



Passado o movimento de baixa, e como essa é uma área com ciclos bem marcados, a direção que começamos a ver atualmente é a de retomada da demanda por projetos.



Preparar-se bem nesse momento, seja através da graduação, especialização ou de cursos específicos, nos torna aptos a agarrar as novas oportunidades que estão surgindo.



Foi procurando novas formas de atuar e nos qualificando que, mesmo durante esse último período de baixa, nós da Argus Arquitetura conseguimos manter e até aumentar sutilmente nossa carteira de projetos.



Nesse início de ano, inclusive, tivemos um aumento de 30% em nosso movimento.



A formação contínua não só nas áreas técnicas da arquitetura mas também o investimento no conhecimento de áreas tangencias como gerenciamento e marketing provavelmente são os grandes responsáveis por tornar os ventos favoráveis às nossas velas!



Assim, acreditamos que investir na formação acadêmica agora te permitirá entrar na próxima janela do mercado que está se abrindo.



Veja as oportunidades que podem ser aproveitadas ainda nesse semestre



GRANBERY

(32) 2101-1869

Forma ingresso: Enem, SISU, transferência, 2ª graduação, vestibular

Valor inscrição: R$ 20,00

Início aulas: 06/02

• aceita FIES

VIANNA JR

(32) 3239-2940

Forma ingresso: Enem, transferência, 2ª graduação

Valor inscrição: 1 litro leite

Início aulas: 08/02

DOCTUM

(32) 3232-6025

Forma ingresso: Enem, vestibular online, 2ª graduação

Valor inscrição: gratuita

Início aulas: 13/02

FACSUM

(32) 2104-9090

Forma ingresso: Enem, 2ª graduação, vestibular agendado

Valor inscrição: 1kg de alimento

Início aulas: 15/02

CES

(32) 3250-3906

Forma ingresso: Enem, 2ª graduação, transferência

Valor inscrição: R$ 30,00

Início aulas: 01/02