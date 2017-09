Venda de medicamentos genéricos cresce 16% em agosto

As vendas de medicamentos genéricos aumentaram 15,99% em agosto de 2017 na comparação com o mesmo mês do ano anterior, de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (PróGenéricos). No total, a indústria comercializou 112,7 milhões de unidades, contra 97,2 milhões de unidades em agosto de 2016.

No acumulado dos primeiros oito meses do ano, os genéricos registram expansão de 12,44% em quantidade de unidades vendidas na comparação com igual período do ano anterior. O crescimento do setor de genéricos superou a média da indústria de medicamentos. Em agosto, o mercado total cresceu 9,19% em unidades na comparação anual. Com o resultado, o segmento de genéricos fechou agosto com 32,05% de participação sobre o mercado total de medicamentos no País.

Em valores, as vendas de genéricos alcançaram a marca de R$663,4 milhões em agosto (já considerados os descontos praticados pela indústria junto ao varejo). O montante é 15,23% maior que os R$ 575,7 milhões de agosto de 2016.

No ano, os genéricos acumulam R$4,8 bilhões em vendas, valor 14,10% maior do que o verificado no mesmo intervalo de 2016. O mercado farmacêutico total, por sua vez movimentou R$37,14 bilhões nos sete primeiros meses do ano, com expansão de 11,77%.

