Operação da Guarda Municipal coíbe irregularidades em oficinas mecânicas

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), através das secretarias de Transporte e Trânsito (Settra) e Atividades Urbanas (SAU), com parceria da Guarda Municipal (GM), iniciou operação de vistoria em oficinas mecânicas, na tarde de segunda-feira, 16, nos bairros Poço Rico, Santa Terezinha, São Mateus e Bandeirantes. Neste primeiro momento, a fiscalização está verificando a documentação para o funcionamento e se ocorre utilização da via pública para o exercício da atividade, o que configura infração prevista pelo Código de Trânsito. A previsão é que a ação seja repetida na próxima semana.

“Mobilidade urbana não é somente a questão do trânsito. Por vezes, as pessoas se deparam com caixas, mercadorias, diversos objetos, e até mesmo carros que alguns estabelecimentos insistem em colocar em locais inapropriados, como calçadas e via pública”, destaca o secretário de Atividades Urbanas, Eduardo Fácio.

O chefe do departamento de Fiscalização de Transporte e Trânsito, Paulo Peron, explica que o foco é coibir infrações próximo a oficinas mecânicas, mercados e outros estabelecimentos com atividade comercial. “No caso de oficinas, a manutenção de veículos em via pública é uma infração prevista no Código de Trânsito. Muitos ficam estacionados em local proibido, como em pontos de ônibus e calçadas. Esta operação em conjunto permitirá que cada secretaria atue dentro da sua área de competência”, explicou.

BALANÇO

Foram oito oficinas fiscalizadas. Uma no Bairro São Mateus e outra Bandeirantes foram notificadas para não realizar as atividades em espaço público, sendo que a da região nordeste também foi notificada para remover dois carros da via pública.

No Poço Rico, uma oficina que já tem um Termo de Intimação em aberto por falta de alvará deverá apresentar o documento na próxima vistoria, senão será emitido um auto de infração. Durante a operação, foi encontrado um veículo com características de abandono nesse bairro, que será removido pela SAU, pois não foi possível a identificação do proprietário.

No Bairro Santa Terezinha não foram encontradas irregularidades.

