Especialistas defendem que Reforma da Previdência prejudicará brasileiros

A equipe de Michel Temer tem anunciado a urgência da Reforma da Previdência desde a chegada dele ao poder. Uma série de mudanças gera insegurança e preocupação dos trabalhadores e centrais sindicais, e divide a opinião de muitos especialistas. O professor Azelino César de Lima, ressalta que há uma comparação incompatível feita pelo Governo Federal, que diz que a Previdência é deficitária, porque faz um paralelo entre a arrecadação mensal e o pagamento de aposentadorias.



“Essa afirmação de arrecadação deficitária é falaciosa porque o que se arrecada por mês não é suficiente é errada. Para aposentar, teoricamente, a pessoa precisa contribuir, involuntariamente, por 25 anos, 30 anos, e só depois disso ela recebe a aposentadoria. O pagamento teria que ser feito com a arrecadação que ficou capitalizada durante esse tempo”, explica.



Segundo ele, esse montante capitalizado tinha que ser comparado com a folha de pagamento e não com a arrecadação mensal. Ele comenta que o problema é que os trabalhadores acabam pagando a conta, embora, se a capitalização fosse feita da forma correta, os contribuintes poderiam contar com um valor de aposentadoria muito maior. “A previdência não tem nada de deficitária. Quando acontece a capitalização dos valores, os valores são muito maiores que os valores atualmente pagos aos aposentados”, pontua Lima.



A Lei Elóy Chaves dá origem a Previdência no Brasil, ela foi promulgada em 1923, e criou um fundo para os ferroviários, durante o governo de Artur Bernardes. Quando Getúlio Vargas chegou ao poder, viu que havia um enorme montante disponível e usou para outras finalidades, como a criação de estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), embora a Lei deixasse claro, por meio de um adendo no artigo sexto, que aquele recurso não poderia ser empregado para nenhuma outra finalidade. “Todo o dinheiro gasto dessa forma nunca foi reposto”, considera o professor.



Em um dos exemplos de cálculo feitos pelo professor, uma pessoa que contribui por 30 anos, com base em um salário de R$1 mil, e capitalizasse 8% desse valor com os juros da taxa selic, usada pelo governo, ao final do tempo de contribuição teria o valor do rendimento mensal de mais de R$3 mil. No entanto, no sistema como ele é atualmente, quando a pessoa chega a aposentadoria, nem o valor para uma pessoa nessa situação não chega nem aos R$ 1 mil.



“O que eu acho justo é o direito a livre escolha. Você não precisar contribuir de maneira compulsória, para um fim específico, sendo que a renda será usada para outros fins”, considera o professor.

CRÍTICAS À REFORMA



A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) se posiciona contra a Reforma por acreditar que com o texto que ela conta agora, os direitos adquiridos pelos trabalhadores ao longo dos anos não seria respeitado. “Entendemos que não há déficit de arrecadação para a Previdência, existem vários estudos que comprovam isso. A Reforma deveria ser mais discutida, com um canal de negociação aberto e não uma imposição, da forma como ela é feita”, elucida o vice-presidente da Comissão de Direitos Previdenciários da OAB- Subseção Juiz de Fora, Robson Santiago de Freitas. “Entendemos que há um retrocesso nas conquistas de anos de trabalho, e isso é vedado pela constituição. É inconstitucional”, exclama.



Entre as principais críticas feitas pela Ordem ao projeto de Reforma, estão a regra de transição, que existe para pessoas que tenham 50 anos. “Se faltar um dia, a pessoa não vai ser beneficiada. Dessa forma, existe um abismo, não uma regra”, pontua.



A OAB Federal, conforme argumenta Freitas, está a frente da negociação. “Existe um trabalho nesse sentido, contra essas mudanças. Acreditamos que essa reforma não vai passar da forma como foi proposta. Nós não a vemos com bons olhos”, encerra o vice presidente da Comissão de Direito Previdenciário.