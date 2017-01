Jovem em situação de rua é agredido no São Mateus

Um jovem em situação de rua foi vítima de agressão na noite dessa terça-feira, 10, no bairro São Mateus, zona Sul. A mulher de 23 anos que estava com a vítima relatou que transitava pelo local quando avistou um homem que aparentada ter 40 anos e portava um pedaço de madeira. O suspeito bateu no rapaz. A testemunha pediu para que ele parasse com a agressão, e este a ameaçou. Após o fato, ele fugiu em um veículo sentido ao Centro. O jovem agredido relatou que havia usado drogas e que o autor lhe acusou de um roubo. A equipe do Samu compareceu ao local e acompanhou a vítima até o HPS, onde foram constatadas lesões nos joelhos, braços e cabeça. Ele foi assistido pela representante da Comissão dos Direitos Humanos da OAB. O autor não foi localizado, no entanto câmeras de segurança de prédios próximos podem ter registrado o ocorrido.