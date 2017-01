Operação Ponto Final: Jovem é preso por roubos a coletivos

Na manhã dessa sexta-feira, 6, um jovem de 22 anos foi preso no bairro Jardim de Alá, zona Sul, após ação da Delegacia Especializada de Repressão à Roubos (DERR) da Polícia Civil (PC). A equipe atuava pela Operação Ponto Final, iniciada na segunda-feira, 2, com o objetivo de coibir assaltos a ônibus e intensificar a repressão a esses crimes.



Segundo a DERR, no dia 2 de janeiro, a equipe recebeu informações de que o jovem de 22 anos estaria vendendo, por meio de uma rede social, um boné que havia sido roubado durante um assalto a um ônibus no bairro Nova Califórnia, Cidade Alta. O crime teria acontecido no dia 21 de dezembro. Os investigadores encontraram o autor em posse do boné e o conduziu a delegacia. Duas vítimas o reconheceram como responsável pelo delito.



Com o suspeito também foram encontradas uma arma falsa, uma motocicleta, que foi usada no crime, e agasalhos, que supostamente foram utilizados em outros assaltos. “O comparsa dele já foi identificado e também possui 22 anos. A motocicleta apreendida nessa manhã pertencia a esse outro autor”, informou a titular da DERR, delegada Larissa Mascotte. De acordo com ela, será solicitado ao Poder Judiciário, o mandato de prisão do segundo jovem.



Os dois jovens foram identificados como autores do assalto ao ônibus no bairro Nova Califórnia e um segundo, no Aeroporto, ambos na Cidade Alta. Eles também são suspeitos de outros quatro assaltos.

UMA SEMANA DE OPERAÇÃO

“Nos últimos dez dias, tivemos uma onda de assalto a coletivos. Com isso a Delegacia Regional junto com a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos (DERR) decidiu montar a operação com a coordenação da titular da delegacia, Larissa Mascotte”, esclareceu a delegada regional Patrícia Ribeiro. Também nessa sexta-feira, a delegada apresentou, junto à equipe da Especializada, o primeiro balanço da Operação.

Em cinco dias de operação, cinco pessoas foram conduzidas a delegacia: quatro homens presos e um adolescente foi apreendido e liberado. “Várias ações foram desencadeadas, por exemplo, blitz, prisões e cumprimento de mandato de busca”, ressaltou Patrícia.

A DERR realizou na tarde dessa quinta-feira, 5, uma blitz na região Norte da cidade. Noventa e quatro ônibus, carros e motocicletas suspeitas foram abordados. “Um adolescente de 17 anos foi encontrado em posse de uma faca. Ele foi levado à delegacia, mas foi liberado porque o crime não chegou a acontecer”, explicou Larissa. Outros dois indivíduos foram presos em posse de cocaína.

A delegada regional afirmou que a operação não tem prazo para terminar. “Estamos identificando outros locais e horários para darmos continuidade”, acrescentou.

Para ela, o resultado dos primeiros cinco dias de operação é satisfatório. Segundo a Polícia Civil, nos últimos quarenta dias, vinte e duas pessoas foram presas por envolvimento em roubos na cidade. “É uma resposta rápida que a gente está dando para a sociedade na busca de garantir a paz social e a seguranças dos trabalhadores do transporte público”, destacou.

RECEPTAÇÃO

Na manhã de terça-feira, 3, um homem de 35 anos foi preso no bairro São Damião, zona Norte, pelo crime de receptação. Ele estava com celulares, computador e vídeo game que teriam sido roubados. A perícia também vai servir pra identificar se os celulares são provenientes de assaltos a ônibus.

“Os objetos estão sendo periciados para que encontremos os donos”, disse Larissa. De acordo com Patrícia Ribeiro, a importância de prender indivíduos, que atuam como receptadores, é a possibilidade de chegar aos assaltantes. “A receptação é um crime conexo. Se ele está receptando, vamos trabalhar para identificar quem está repassando”, disse.