MHall recebe feirão de negócios e venda de automóveis

O MHall recebe neste domingo, 8, a primeira edição da Fest Feira- Feirão de Carros. A intenção do evento é aproximar interessados em fechar negócios e donos de veículos disponíveis para venda, em uma estrutura que dê o suporte necessário para esse tipo de comercialização.

“Não temos nenhuma feira com essas características, feitas com regularidade na cidade. O objetivo, então, é que o evento se torne uma referência para a cidade. Queremos que as pessoas encontrem na Fest-Feira um ambiente favorável e agradável para quem tem interesse em comprar um automóvel”, explica o organizador da iniciativa e dono da Bella Volks Produções, Paulo Roberto Carvalho Ribeiro.

O feirão deve acontecer em todos os domingos de janeiro, das 8h às 14h. “A ideia é que a Fest-Feira funcione como um ponto de encontro entre compradores e vendedores. Eles fazem o contato durante o evento e podem até não fechar o negócio, mas seguir com ele fora da feira. No MHall vamos contar com uma estrutura que agrega todos os serviços relacionados a venda, ou seja, despachantes, seguradoras e empresas de financiamento”, acrescenta Ribeiro.

Além do feirão de venda de veículos, o intuito é agregar outras atividades econômicas ao evento. “O espaço deve ter atrações para toda a família, desde o entretenimento das crianças, até uma praça de alimentação. Também é nossa intenção, agregar uma feira de artesanato ao projeto paralelamente, de maneira gradativa, para que as pessoas possam usar a estrutura como uma festa”, detalha o organizador do evento.

Uma das vantagens desse tipo de formato, segundo Ribeiro, é que permite um contato corpo a corpo com o comprador. Fazendo com que ele vá até o cliente. “Vamos fortalecer e fomentar a feira, para que ela seja um ponto de encontro e um local de exposição permanente, com potencial de se tornar até mesmo, um ponto turístico”, encerra.