Sindicato dos médicos critica redução das equipes nas UPAs

A equipe do Ministério da Saúde anunciou na quinta-feira, 29, a medida que reduz as equipes das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de quatro médicos para dois por plantão. Diante da decisão, diversas entidades representativas dos médicos se posicionaram contra a decisão do governo Michel Temer.



Em nota oficial, o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Associação Médica Brasileira (AMB) reforçaram a preocupação sobre os impactos que a medida possa ter na qualidade da assistência médica oferecida pela rede pública de saúde. As instituições destacaram o aumento de sobrecarga já existente, o fato de que o paciente com agravo à saúde precisa, obrigatoriamente, ser atendido por um médico, não podendo ser encaminhado a outra instituição, a não ser que seja por ordem deste profissional, segundo a normatização de atendimento nas UPAs e, ainda de acordo com a resolução, lembra a responsabilidade dos órgãos gestores, que devem manter o funcionamento pleno do serviço, sem risco à vida.



“O CFM e a AMB tomarão todas as providências cabíveis contra essa medida que, na essência, representa o predomínio da lógica econômica em detrimento dos direitos individuais e coletivos previstos na Carta Magna de 1988”, diz um dos trechos da nota.



“Realmente essa decisão não está sendo muito bem vista pelos profissionais. Primeiro, porque implica em redução de pessoal, sendo que a saúde pública sofre muito com deficiência em todos os setores. Segundo, porque com menos profissionais, acontece uma sobrecarga em um serviço que já está muito sobrecarregado, causando uma penalização dos profissionais, e consequentemente da população”, destaca Rosângela de Fátima Nascimento e Silva, membro do Sindicato dos Médicos de Juiz de Fora e região (Sindimédicos).



Ela receia que, com a efetivação da redução, os médicos tenham que optar por se dedicar a um caso ou outro. “Podemos ter que acabar fazendo optando entre que vida salvar. Se em algumas UPAs com equipes de nove profissionais acontecem filas e demora no atendimento, com dois profissionais apenas, a tendência é ficar ainda mais difícil”, comenta.



Para Rosângela, é preciso que a gestão da saúde pública tenha exigências mínimas de conhecimento para lidar com o sistema. “Ficamos muito surpresos com essa falta de planejamento na gestão. Quem trabalha com os recursos da saúde precisa ser capacitado, porque eles prometem melhorar o sistema, montam as unidades, criam vários protocolos sem consultar os profissionais que vão trabalhar nas UPAs, e quando começam a funcionar, falam que não têm mais dinheiro”, exclama a representante do Sindimédicos.



Ela ainda reitera que quem vai sofrer com a situação são os médicos e os usuários. “Acreditamos que o número de mortes pode aumentar em função dessa decisão, assim como os erros médicos, já que esse ambiente de pressão e sobrecarga é propício a isso. Um regime de trabalho com um esforço muito grande, sem momentos para descanso e repouso, dentro de um estresse violento, vai facilitar a ocorrência de erros”.



Segundo Rosângela, o Conselho Nacional de Medicina está acompanhando todo agravo que pode ocorrer por conta da medida do Ministério da Saúde. “Profissionais e população devem exigir uma clareza maior nessa situação”, encerra.